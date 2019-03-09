خطف فتاة أردنية في الكويت من سيارة والدها

خطفت فتاة أردنية من سيارة والدها في الكويت، بعد أن ترجل الأب لأداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة من سوق ”المهبولة“، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتقدم الوافد الأردني ببلاغ إلى مركز أمن ”الفنطاس“، يفيد باختطاف ابنته البالغة من العمر 16 عامًا من داخل سيارته، في حين باشرت الأجهزة الأمنية، بالتحقيق والبحث والتحري عن عملية الخطف، بعد تسجيل قضية جناية الخطف من قبل الأب بشكل رسمي.

وحسب البلاغ الذي قدمه الأب، فإنه ”أثناء وجوده بالقرب من سوق المهبولة، أوقف سيارته وترجل منها قاصدًا أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة، تاركًا خلفه زوجته وبناته الثلاث“.

ووفقًا لرواية الأب، فإنه ”لدى عودته من الصلاة إلى السيارة، لم يجد زوجته وبناته الثلاث، لكن بعد قليل عادت الزوجة ومعها ابنتين فقط، وعند سؤالها عن البنت الثالثة، قالت إنها توجهت للتسوق، وإن البنت الثالثة بقيت داخل السيارة“.