طالب كويتي يتلقى 9 طعنات في مدرسته (صورة)

تلقى طالب كويتي في المرحلة الثانوية 9 طعنات في مدرسته، الواقعة بمنطقة صباح السالم، بعدما اعتدى عليه 3 شبان داحل المدرسة.

وقام الشبان المعتدون بضرب الطالب وطعنه بـ ”عجرة“ والطعن بساطور وسكين، وفق ما أوردته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية نقلًا عن مصدر أمني.

وأفاد المصدر بأن ”مواطنًا أربعينيًا يسكن في منطقة العدان ويعمل بإدارة الإطفاء تقدم إلى مخفر مبارك الكبير وأبلغ عن تعرض ابنه البالغ من العمر 18 عامًا للاعتداء بالضرب بعجرة والطعن بساطور وسكين من قبل 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عامًا“.

وأرفق المواطن تقريرًا طبيًا جاء فيه وجود جرح طعني أعلى الظهر وجرحين طعنيين بالكتف اليمنى وجرح طعني أعلى الفخذ و4 جروح طعنية بأعلى الفخذ اليسرى.

ووفقًا للمصدر الأمني، فإن المواطن أرفق ببلاغه تقريرًا طبيًا يفيد بوجود 10 جروح قطعية أعلى وأسفل الظهر وأعلى الفخذين بالإضافة إلى كدمة في الوجه.

وأوضح المصدر أن الشاب المصاب يرقد في مستشفى مبارك الكبير، وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.

وتوصلت قوى الأمن إلى الشبان الثلاثة وعثرت على الأداة المستخدمة في الجريمة وتم التحقيق معهم واعترافهم بالاعتداء.