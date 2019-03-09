كويتي يقتحم منزل حماه ويحاول قتله بسبب زوجته.. وهذا مصيره

اقتحم مواطن كويتي منزل حماه محاولًا الاعتداء على زوجته التي تركته وأقامت في منزل والدها، بعد خلافات عائلية بينهما، ليتطور الأمر للشروع في قتل والد الزوجة.

وفوجئ المسن والد الزوجة باقتحام صهره للمنزل، وعندما حاول تهدئته قام بالتهجم عليه محاولًا طعنه بقطاعة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وأفاد مصدر أمني بأن عمليات الداخلية تلقت بلاغ استغاثة من مواطن مسن يقيم في منطقة صباح السالم، وأبلغ عن قيام صهره، زوج ابنته، باقتحام منزله والشروع في قتله، فهرعت دوريات أمن مبارك الكبير إلى موقع البلاغ، واستمع رجال الأمن إلى إفادة المبلغ ويدعى (م.ح.م) الذي قال: إن زوج ابنته ويدعى (ع.ي) تهجم عليه بأداة حادة.

وكان وكيل نيابة الأحمدي قد وجه رجال مباحث مبارك الكبير للبحث عن زوج ابنته بعد ان أسند إليه تهمة الشروع في مقتل حماه بوساطة سلاح أبيض (قطاعة)، لكن، سرعان ما صدرت تعليمات أخرى بوقف عمليات البحث على خلفية تنازل المجني عليه.

وفي النهاية، تنازل المسن عن اتهام زوج ابنته الثلاثيني باقتحام منزله والشروع في قتله، وهو ما أنقذه من الملاحقة الأمنية.