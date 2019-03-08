خلال ساعتين.. لصان بلبنان يستوليان على خزنة مجوهرات من منزل طبيب

نجح لصان في لبنان في سرقة خزنة أحد الأطباء خلال أقل من ساعتين، حيث تمكنوا من السطو على مجوهرات بآلاف الدولارات.

ووقعت السرقة في وضح النهار، إذ ادعى اللصان أنهما يريدان إجراء أعمال الصيانة في مطبخ الطبيب، ولم يترددا في سرقة جهاز تسجيل الكاميرات المعدة للمراقبة.

ووفق موقع ”صيدا اونلاين“، فإن شخصين مجهولين حضرا إلى منزل الطبيب، وأوهما الخادمة أنهما حضرا للصيانة في المطبخ بناء على طلب الطبيب، فسمحت لهما بدخول المنزل، حيث تظاهر أحدهما بقيامه بعمليات الإصلاح في حين توجه الآخر إلى مكان وجود الخزنة في غرفة النوم، وسرق ما بداخلها وهي مجوهرات عبارة عن 3 أطقم ألماس و4 أساور ألماس وطقمي ذهب و4 خواتم ذهب و3 حلق ذهب وساعة يد نسائية مرصعة بالألماس تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، إضافة إلى مستندات مختلفة موجودة بالخزنة.

ولم يكتفِ السارقان بما استوليا عليه بل أقدما أيضًا على سرقة جهاز تسجيل الكاميرات المعدّة للمراقبة خارج المنزل وسرقة جهاز ”سكانر“.

وإثر تحريات، وعرض بعض صور المشبوهين على الطبيب، تعرف عليهما، مبينًا أنه شاهدهما في يوم واقعة السرقة أمام منزله بعد أن طرقا باب بيته وأوهماه بأنهما يريدان تركيب ”فلتر“ للخزان على السطح فرفض طلبهما لاشتباهه بتصرفاتهما، ومن ثم غاب عن المنزل مدة ساعتين برفقة زوجته وحين عادا اكتشفا أنه تمت سرقتهما.