الكويت.. القبض على أحد الجناة الثلاثة الذين قتلوا إيرانيا بالعارضية

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، من القبض على أحد الجناة الثلاثة، الذين تورطوا في قضية قتل شاب إيراني في منطقة العارضية، أمس الخميس.

ودلت المعلومات الأولية، وفق حساب ”المجلس“ المحلي، أن الجاني كويتي (يبلغ من العمر 28 عاما)، واعترف بارتكاب الجريمة على خلفية مشاجرة بسبب تعاطي ”المخدرات“.

وكانت مصادر أمنية، قد ذكرت أن الشاب الإيراني في العقد الثاني من العمر، وقد تعرض للقتل بطعنة سكين تحت الإبط من قبل 3 أشخاص.

وقالت المصادر، إن كاميرات المراقبة المثبتة في جمعية العارضية والتي صورت الجريمة كاملة، كشفت عن الجاني والمشاركين معه، أثناء ارتكابهم للجريمة، وهروبهم بسيارة تم توثيق رقمها بكاميرات المراقبة، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.