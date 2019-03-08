اعتقال 7 أفراد من العائلة نفسها تناوبوا على اغتصاب أطفالهم طيلة سنتين‎

ألقت شرطة مدينة غرونوبل الفرنسية، القبض على 7 أشخاص من عائلة واحدة وجهت إليهم النيابة العامة تهمة الاعتداء جنسيًا على أطفالهم الثلاثة طوال عامين، من بينهم الأم وزوجها، والخال والجدين.

ووفقًا لموقع ”كلوزر“ الفرنسي، فإن الضحايا هم شقيقتين تبلغ أعمارهما ما بين 4 و 7 سنوات، وأخوهما غير الشقيق الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، وحظر على المتهمين الاتصال بهم من جديد.

وسبق لمصالح المساعدة الاجتماعية أن تدخلت في يناير/ كانون الثاني 2018، لإنقاذ الأطفال من سوء المعاملة، وتم وضعهم في حماية عائلة مضيفة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أخبر الابن لتلك العائلة، بأنه تعرض لاعتداءات جنسية واغتصاب متكرر من قبل والدته، وأن الموضوع بدأ إثر ارتباطها برجل آخر.

وتم فتح تحقيق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف ”التوصيف الإجرامي للحقائق“، واستمر التحقيق عدة أسابيع قورنت خلالها شهادات الطفل بشهادة أخته التي لم تتجاوز السابعة من عمرها، وتوصلت الشرطة بعدها إلى اتهام 10 أشخاص من العائلة، تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 عامًا.

وتختلف التهم الموجهة لهم بين الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والعنف من قبل شخص يتمتع بالسلطة، وعدم المساعدة، والفساد وعدم الإبلاغ عن سوء المعاملة.

ويعاني الأطفال الثلاثة من تأخر في النمو وارتباك في السلوك، لكنهم بدأوا يتحسنون بعد الاهتمام بهم.