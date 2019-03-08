الكويت.. تطور جديد في قضية خطف المحامي سعود الهلفي

قررت النيابة العامة في الكويت، حبس محامي و4 وافدين مصريين، 21 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أيام على حجزهم بتهمة اختطاف المحامي سعود الهلفي من أمام مكتبه وتعذيبه.

وقررت النيابة إحالة المتهمين جميعًا إلى السجن المركزي، بعد أيام من ضبطهم في القضية وبدء التحقيق معهم، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكان المحامي الهلفي قد تعرض قبل أيام لاختطاف من قبل 4 وافدين مصريين قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحريره وضبط الخاطفين، الذين اعترفوا باختطاف الهلفي بناءً على طلب من محامي آخر مقابل مبلغ مالي لكل منهم.

وشغلت قضية اختطاف المحامي سعود الهلفي الرأي العام في الكويت، كما أثارت غضب جمعية المحامين، التي أكدت شطب اسم المحامي المحرض من الجمعية في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها بإعدام المتورطين باختطاف الهلفي.