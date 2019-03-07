بينهم أمنيون.. المغرب يفكك عصابة تزور وثائق رسمية لمنح الجنسية لإسرائيليين‎

أعلنت السلطات الأمنية في المغرب، تفكيك عصابة قالت إنها ”تنشط في مجال التزوير“ يتزعمها مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، حيث عمدت إلى إصدار شواهد إدارية مزورة لمواطنين إسرائيليين بغية منحهم الجنسية المغربية.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، ”إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت خلال اليومين الأخيرين من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية“.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وثلاثة موظفين للشرطة، ومعاون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للسفر، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البيان، أن ”الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية“.

وبحسب البيان، فإن ”المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية، يهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدًا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة“.