الإمارات.. محاكمة مهندس بتهمة تقبيل موظفة 15 مرة

نظرت جنايات رأس الخيمة في دولة الإمارات، أمس الأربعاء، قضية مهندس ميكانيكي آسيوي، متهم بهتك عرض موظفة في مصنع شقيقه، وتقبيلها 15 مرة رغمًا عنها، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالإكراه، حيث باغتها وقبّلها واحتضنها وضمها، وأمسك مناطق حساسة من جسدها دون رضاها.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن اللائحة ذكرت أن المتهم أتى قولًا وفعلًا من شأنهما أن يخلا بالآداب العامة، بأن جهر للمجني عليها برغبته في تقبيلها وإمساك مناطق من جسدها وممارسة الجنس معها، كما خدش حياءها في مكان العمل، إضافة إلى تحسينه المعصية والحض عليها بارتكابه للجرائم محل الاتهام، فيما أنكر المهندس الاتهامات المسندة إليه.

وقال محامي الدفاع عن المتهم، إن ”الشكوى المقدمة من المجني عليها ضد موكله كيدية، كونه شقيق مالك المصنع الذي تعمل به“، لافتًا إلى أن ”المجني عليها قدمت البلاغ بعد وقت طويل من الواقعة، إثر إبلاغها من قبل مالك المصنع بأنه سيتم إنهاء خدماتها مع بعض الموظفين“.

وأضاف، أن المجني عليها أفادت في أقوالها، خلال التحقيقات، بأن ”المتهم تحرش بها أكثر من 15 مرة، لكنها لم تبلغ عنه كونه شقيق مالك المصنع، وأنها أبلغت أحد أصدقائها بأن المتهم كان يقبلها أثناء جلوسها في مكتبها داخل المصنع“.

وأشار إلى أن شاهد الإثبات في القضية نفى، مشاهدته للمتهم وهو يقبل المجني عليها، موضحًا أنه سمع ذلك من المجني عليها، أثناء وجودها في المصنع.

وحددت المحكمة 27 من مارس/آذار الجاري موعدًا للنطق بالحكم في القضية.

وفي التفاصيل، فإن المتهم استغل عمل المجني عليها في شركة شقيقه، وقام بهتك عرضها بالإكراه أكثر من مرة، حيث قام بهتك عرضها أول مرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث قدمت شكوى ضد المتهم لدى الجهات المعنية، ثم تنازلت عنها خوفًا من إنهاء خدماتها من العمل.

وعاد المتهم وكرر فعلته، وقام في يناير/كانون الثاني الماضي بهتك عرض المجني عليها دون رضاها، ما دفعها لتقديم شكوى ضده بتهمة هتك عرضها بالإكراه، وقامت الشرطة بالتحقيق في الواقعة، حيث أنكر المتهم في تحقيقات الشرطة الاتهامات الموجهة إليه من قبل المجني عليها.