المغرب.. الإفراج عن سيدة الأعمال هند العشابي بقرار قضائي

أفرجت السلطات في المغرب، عن سيدة الأعمال هند العشابي، وسمحت لها بمغادرة سجن عين السبع بمدينة الدار البيضاء؛ وذلك بعد إيقافها على خلفية توقيعها شيكًا بدون رصيد بقيمة 42 مليون درهم سلمته لزوجها كريم بناني.

وقال المحامي نوفل الريحاني، موكل هند العشابي، في بيان يوم الخميس، إن موكلته ”أُحيلت من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال يوم 22 من شهر فبراير الماضي على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء؛ من أجل جنحة عدم توفير رصيد شيك عند تقديمه من قبل زوجها محسن بناني كريم“.

وكشف المحامي، أن ”القضية تتمحور حول شيك مسحوب عن شركة المعنية ومؤرخ في 13 يوليو 2016 بمبلغ 42 مليون درهم، وقعته هند العشابي على بياض وسلمته لزوجها بناني محسن كريم؛ وذلك بهدف تسيير أمور تتعلق بالشركة“.

وأوضح الريحاني، أن موكلته قامت، يوم الإثنين الماضي، بواسطة دفاعها بإيداع قيمة الشيك موضوع متابعتها، كما تقدم أيضًا دفاعها بطلب إطلاق سراحها بشكل مؤقت، حيث استجابت هيئة الحكم لذلك، مبينًا بأن موكلته رفعت شكوى ضد زوجها؛ بتهمة خيانة توقيع على بياض.

وأضاف أن ”هند العشابي كانت وضعت مولودها حديثًا، وكانت كثيرة التنقل بين مدينتي الدار البيضاء والرباط؛ بسبب شكوى كانت مقدمة لدى النيابة العامة“، قبل أن يقدم زوجها الشيك المذكور إلى الأمن ويتم اعتقالها.

وشدد على أن موكلته تمتلك أدلة ووثائق من شأنها أن ترجع الأمور إلى نصابها، وتغير اتجاه القضية، مما يعيد العشابي إلى واجهة الأحداث في البلاد.

وكانت العشابي سجنت لمدة سنتين؛ بسبب شكوى تقدم بها زوجها الأول، سفير الكويت في إيطاليا، يتهمها فيها بالخيانة، والجمع بين رجلين، واستغلال سيارة السفارة، قبل أن يفرج عنها في شهر أغسطس الماضي.