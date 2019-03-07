فتاتان تسرقان سيدات خلال الصلاة بمسجد في مصر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واقعة سرقة داخل أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية شمال العاصمة.

ويوضح الفيديو دخول فتاتين إحداهما غير محجبة، إلى المسجد بحذائيهما دون مراعاة لبيت الله، وسرقتهما المصليات بطريقة المغافلة، وذلك أثناء أدائهن الصلاة.

وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد، قيام الفتاتين بسرقة حقيبة إحدى المصليات كانت قد دخلت المسجد وهي تحملها في يدها، ووضعتها بجوارها قبل أداء الصلاة، وأثنناء سجودها غافلتها إحدى اللصتين وسرقت الحقيبة.

وأثار الفيديو استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بسرعة القبض على الفتاتين لتلقيا جزائهما ولتكونا عبرة لغيرهما، فيما عبر البعض عن ذهوله من جرأة الفتاتين في الدخول لأحد بيوت الله من أجل ارتكاب جريمة السرقة.