الكويت.. العثور على جثة مواطن ”منحورا“

لقي شاب كويتي، اليوم الخميس، مصرعه عقب تعرضه للنحر من قبل شخص آخر، بعد مشاجرة بينهما خلف جمعية العارضية في محافظة الفروانية.

وقتل المواطن بآلة حادة على يد الجاني الذي لاذ بالفرار ولم تحدد هويته حتى الآن، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

واتجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة بعد تلقي بلاغ بوقوعها، للكشف عن ملابساتها وضبط الجاني.

بدوره، ذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، أن المشتبه به هو صديق المجني عليه.

وفي رواية أوردتها صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن شاهد عيان، قد أبلغ الشرطة أن 3 شبان هم من طعنوا المجني عليه، وبعدها فروا إلى جهة غير معلومة، مقدمًا مواصفات الجناة الثلاثة.