مصري يقتل شقيقه وهو نائم

أقدم مصري في محافظة المنوفية على قتل شقيقه، بطريقة مروعة، حيث أطلق عليه عيارات نارية وهو نائم، بسبب خلافات مالية حول قيمة بيع دراجة هوائية ”موتوسيكل“.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا بالعثور على جثة لشخص غارق في دمائه بقرية أم خنان، داخل غرفة نومه، ومصاب بطلق ناري في الرأس، في ظل ظروف غامضة، وتبين أن الجثة تعود لـ“ياسين ح ع “ 18 عامًا.

وبسؤال شقيقي المجني عليه ”السيد“ 31 سنة، و“أسماء“ 25 سنة، اتهما شقيقهما ”أسامة“ 20 سنة – وهو عامل ومقيم بذات المنزل – بقتله لخلافات مالية بينهما، وأكدت الثانية إقراره لها هاتفيًا بارتكاب الواقعة، حال تواجده والمجني عليه بمفردهما، للخلافات ذاتها.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، ووضع الأكمنة، تم القبض على المتهم، وتبين أنه مرتكب الواقعة، وقتل شقيقه بطلق ناري في الرأس بسبب خلافات مالية بينهما.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم أمام نيابة المركز بأنه قتل شقيقه، عقب تسلله إلى غرفته، وأطلق أعيرة نارية على رأسه أثناء نومه على فراشه، حتى غرق في دمائه، وفر هاربًا، بسبب خلافات مالية على بيع دراجة هوائية ”موتوسيكل“ ورفض إعطاءه ثمنها، وقام بالإرشاد إلى مكان السلاح المستخدم.

يذكر أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، وعادة ما ترصد محاضر الشرطة حوادث مختلفة تتعدد أسبابها، ما بين الخلافات الأسرية والمالية، أو السعي وراء الشهوات والخيانة الزوجية، التي قد تدفع أحد الطرفين لقتل الآخر في النهاية.