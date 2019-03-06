امرأة تقتل مغتصبها حرقًا

المصدر: أ ف ب

قالت الشرطة في الهند، إن امرأة تعرضت للاغتصاب أقدمت على قتل مغتصبها حرقًا، بعدما قامت بسحبه إلى ألسنة اللهب.

وتمكنت المرأة النجاة من الحادث، لكنها تعرضت لحروق في وجهها ويديها فيما توفي الرجل في المستشفى متأثرًا بحروقه.

وقالت الأرملة التي تبلغ 35 عامًا للشرطة، إن الرجل البالغ 42 عامًا هاجمها واغتصبها في منزلها الواقع في كولكاتا شرق الهند الإثنين، عندما كانت ابنتاها خارج المنزل.

وقال شرطي يدعى ”ساجال كانتي بيسواس“ نقلًا عن إفادة المرأة: ”بعد ذلك، صب عليها الكيروسين وأشعل النار“.

يذكر أن للهند سجلًا قاتمًا للعنف الجنسي، وأبرز تلك الحوادث الاغتصاب الجماعي لشابة بحافلة في نيودلهي في العام 2012 وقتلها.

وفي المعدل، جرى الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة اغتصاب كل يوم في العام 2016، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

وغالبًا ما يتم تهديد الضحايا من قبل المغتصبين للإحجام عن الإبلاغ عن حوادث الاغتصاب للسلطات.

ويقول خبراء إن تباطؤ القضاء وتقاعس الشرطة يثنيان أيضًا الضحايا عن الإبلاغ.