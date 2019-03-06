مصرية: زوجي يستأذن والدته قبل فعل هذا الأمر

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، بسبب ضعف شخصيته وخوفه المستمر من والدته.

وقالت صاحبة الدعوى، وتدعى سعاد وهي ربة منزل، في دعواها، إنها ”طلبت الخلع من زوجها ويدعى خالد، بعد استحالة العشرة بينهما“، مضيفة أن ”زوجي بتاع أمه ومعندوش شخصية وجبان“.

وجاء في دعوى الزوجة، ”تزوجت منذ عامين من إنسان عديم الشخصية وجبان، دائمًا يلجأ لأمه حتى أنه يستأذنها لقضاء حاجته في الحمام، بالإضافة إلى أنه خواف، ولو هاجمنا حرامي أو لص يمكن أن يتركني ويهرب“، حسب تعبيرها.

وأردفت ”تزوجت زواج صالونات، ولم أتخيل أنني سأعيش مع رجل جبان بهذا الشكل، وعندما كنت أشكو لأهله ينصحونني بالوقوف معه ليكون عنده شخصية، وعندما يئست طلبت منه الطلاق لكنه رفض، وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لخلعه والخلاص منه“.

وحسب البيانات، بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية في مصر 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 أحكام العام 2016، بزيادة قدرها 48.5%.

وسجلت أعلى نسبة انفصال، بسبب ”الخلع“ إذ بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكمًا بنسبة 76.9% من إجمالي الأحكام النهائية 9364 حكمًا.