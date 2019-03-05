رجل يترك طفله ليموت في موقف سيارات لسبب غريب (صور)

ترك أسترالي طفله البالغ من العمر 22 شهرًا وحده ليموت في موقف للسيارات لأنه اعتبره هو وزوجته أنه ابن الشيطان.

واقترف شين سمبسون الجريمة العام 2007 واكتشفتها الشرطة مؤخرًا بعد أن اكتشفت بأن الطفل بادن لم يتسجل في أي مدرسة، ولم يزر أي مركز طبي، وأن والدته دينا كانت تكذب على السلطات طوال تلك المدة.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن الوالدَين المقيمَين في مقاطعة كوينسلاند شمال شرق أستراليا، كانا يعتبران طفلهما بأنه ”شر وابن الشيطان“ وأنهما قررا التخلص منه، بعد أن حملاه مسؤولية قيام السلطات بأخذ أخويه منهما.

وذكرت أن سمبسون اعترف بتعاطيه المخدرات وأنه أخذ طفله في سيارته إلى الموقف وتركه هناك بعد أن قال له ”آسف“ ثم قاد سيارته دون أن ينظر للخلف في المرأة.

ونقلت عن المدعي العام قوله:“إنه كان يأمل بأن يجده شخص ما، لكن لم يتم العثور عليه ولا على جثته وحتى الآن لم يعرف كيف مات الطفل“.

وقد وجه الادعاء تهمة القتل العمد للأب وتهمتي الاشتراك بالجريمة والكذب على السلطات للأم، وسيتم إصدار حكم عليهما قريبًا.