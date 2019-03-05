من غرفة نومها.. مغنية تتعرض للضرب في بث مباشر (فيديو)

تعرضت الفنانة بونغيكايل سميلاين لموقف محرج بعدما اعتدى عليها أحد الرجال بالضرب ما أثار ردود فعل واسعة تميزت في معظمها بأنها غاضبة ورافضة للموقف.

وظهرت المغنية التي تشتهر بلقب ”بايبس وودومو“ في بث حي عبر موقع ”إنستغرام“ خلال تعرضها للضرب على يد رجل، يُرجح أنه صديقها.

وكانت المغنية تتحدث إلى الجمهور عبر موقع ”إنستغرام“ من غرفتها، حين أتى صديقها وصفعها عدة مرات.

وأصبحت الواقعة من بين أكثر الموضوعات تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت هاشتاغ مناهض للعنف ضد المرأة.

وعبر وزير الثقافة، ناثي مثيثاوا، عن شعوره ”بالفزع“، وطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام|، بحسب موقع ”بي بي سي“ عربية.

وقال في تغريدة: ”هالنا ما رأينا من الموسيقي مابمبينتشا (صديق المغنية)، إذ ظهر في فيديو وهو يعتدي على المغنية العالمية بايبس وودومو. ونحن لا نكتفي بشجب هذا التصرف، بل نطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام ضده“.

ولم يُعلق مابمبينتشا، واسمه ماندلا مافومولو، على الفيديو. لكنه كان قد علق على اتهامات مماثلة العام الماضي، وأنكر أنه ”معتدٍ“، لكنه قال: ”لست قديسًا، قد أكون بالغت في رد الفعل تجاه بعض الوقائع في علاقتي بها أو بخصوص بعض الأشياء“.

وذكرت شقيقة المغنية لموقع ”ذا جوس“ المعني بأخبار الترفيه أن بايبس وودومو، البالغة من العمر 24 عامًا، ”تعرضت لصدمة نفسية، لكنها بخير وتحتاج لفترة من الراحة“.

كما أنكرت أن يكون الفيديو مدبرًا لتسليط الضوء على قضايا العنف الأسري.

وعبر من شاهدوا الفيديو عن صدمتهم. كما أدانته الأحزاب السياسية المعارضة، حتى أن بعضهم أعلن نيته إبلاغ الشرطة للتحقيق في الحادث.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها علاقة الفنانة وصديقها إلى محل جدل. ففي حوار إذاعي في مايو/أيار العام الماضي، وجه المذيع سؤالاً للمغنية إذا ما كان مابمبينتشا يعتدي عليها، الأمر الذي تحول إلى نقاش حول أخلاقيات الحوار.