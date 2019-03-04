القبض على ”سبايدرمان“ السوري في الكويت

ألقت وزارة الداخلية في دولة الكويت القبض على الحدث السوري الهارب وأعادته إلى دار الرعاية، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

وهرب الحدث السوري في 22 فبراير/شباط من دار الرعاية، حيث تم إبلاغ نيابة الأحداث بذلك، وتسجيل قضية هروب لدى الشرطة.

وفور كشف واقعة الهروب، تم التحقق من الواقعة، وتبين هروب حدثين تم ضبط أحدهما، في حين لاذ الآخر بالفرار؛ ما استدعى إبلاغ رجال الأمن.

والحدث الهارب من النزلاء المودعين في دار الملاحظة على ذمة قضية، وينتظر حكم المحكمة، فيما أحالت الوزارة هذه الواقعة إلى الشؤون القانونية؛ للتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين، كما تم التواصل مع ذوي الحدث الهارب؛ لحضّه على تسليم نفسه وإعادته إلى دار الملاحظة، وبين أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لضبطه.

وكانت صحيفة ”الراي“ قد نقلت عن مصدر مطلع، نبأ هروب حدث سوري الجنسية على طريقة أفلام الأكشن، من دور رعاية الأحداث، مستغلًا انشغال مشرفي رعاية الأحداث وضعف أمن دور الرعاية.

وقال المصدر، إن ”الحدث السوري الملقب بـ ”سبايدرمان“ متهم مع اثنين آخرين في قضايا سرقات منازل بمنطقة اليرموك، تجاوزت قيمتها 70 ألف دينار، وتم ضبطهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأودعوا إدارة رعاية الأحداث“.

وكانت التحقيقات في قضايا سرقات اليرموك، قد كشفت أن الحدث محترف في عملية التسلق والقفز، واستغل قدراته الرياضية على طريقة سبايدرمان في تسلق الجدران والقفز على الملاحق والتسلل من النوافذ إلى المنازل المستهدفة.

وقال المصدر، إن ”اكتشاف هروب الحدث، جرى يوم الإثنين الماضي، بعد ضبط رفيقه في حديقة دور الرعاية؛ إثر فشله في الهرب، حيث كانا يخططان للهروب معًا، مستغلين عطلة الأعياد الوطنية“.

وأوضح المصدر، أن الحدث الذي تم ضبطه، شرح في استجوابه طريقة الهروب، حيث قال إن “(سبايدرمان) خطط للهرب منذ أيام عدة، قبل الأعياد الوطنية، وجهّز ما يحتاجه من أدوات كي تساعده على الهرب، ثم دخل في فتحات التكييف وحفر لمدة 3 ساعات، وخرجنا معًا، ثم قفز من على السور الخاص بدور الرعاية واختفى بعد ذلك، وأنا لم أستطع القفز وتم ضبطي في الصباح“.