مصري في الكويت يقتل صديقه المراهق بسبب لعبة ”بابجي“

لقي حدث مصري (يبلغ من العمر 15 عامًا) في دولة الكويت، حتفه، إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب من أحد أبناء جلدته، والذي يصغره بعام واحد، بعد مشاجرة اندلعت بينهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الحدث الجاني، حيث تبين من التحقيقات أن القاتل والضحية صديقان، وأن شرارة الخلاف بدأت بلعبة ”بابجي“، ثم تطورت الأمور بينهما وتحولت إلى مشاجرة.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الجاني كشف أن المجني عليه كان يعايره بأمه السيلانية بشكل دائم، وأن هناك 3 أصدقاء شهود على ذلك، وأنه كان يعايره على غروبات مواقع التواصل ”واتساب“ و“انستغرام“، فحاول أن يوقفه عن معايرته من دون جدوى فتشاجر معه، مبينًا أن المجني عليه استخدم عصا لضربه خلال المشاجرة، ما دفعه لطعنه.

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية أن بلاغًا ورد إلى مركز الشرطة يوم السبت عن تعرض حدث لطعنة نافذة في منطقة خيطان، وبتوجه رجال الأمن إلى الموقع وجدوا أن المجني عليه قد لفظ أنفاسه جراء الطعنة التي اخترقت قلبه مباشرة.

وبدأت الواقعة بتبادل الضرب بين الحدثين، ثم توجه الجاني إلى بقالة قريبة من مكان سكنه، واشترى سكينًا ثم هرول راكضًا إلى مكان الضحية وبادره بطعنة نافذة أردته قتيلًا في لحظتها، ثم فر من المكان وتوارى عن الأنظار.

وإثر تحريات، عثر على الجاني في مسكن ذويه القريب من مكان الحادثة، وتم ضبطه، وإحالته للشرطة.