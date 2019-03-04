القبض على رجل احتجز 3 أطفال وهددهم بالسلاح في سلطنة عمان

ألقت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان القبض على شخص اقتحم مسكن وافد من جنسية آسيوية.

وذكرت ”شرطة عمان السلطانية“ عبر حسابها في ”تويتر“، أن ”وافدًا آسيويًا أقدم على اقتحام مسكن واحتجز 3 أطفال في إحدى غرف المسكن وهددهم بالسلاح الأبيض“.

وأضاف حساب الشرطة أن ”المتهم كان تحت تأثير المخدرات، وله سوابق إجرامية“، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

ولم تكشف الشرطة عن ملابسات الجريمة وأسبابها، وعلاقة المتهم بالمسكن الذي اقتحمه.