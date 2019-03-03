الأمن المغربي يعتقل بلجيكيينِ قاما بعمليات نصب باسم العائلة الملكية

ألقت الشرطة المغربية القبض على مواطنينِ بلجيكيين، قاما بعدة عمليات احتيال في المغرب، مُدعيينِ العمل بخدمة العائلة الملكية في بلجيكا، أو كمساعدينِ لرئيس الوزراء هناك ”شارل ميشيل“.

وذكر الموقع المغربي الناطق بالفرنسية ”360“، أنه في 28 فبراير/ شباط المنصرم، حضرت الشرطة إلى فيلا في ”الحي الشتوي“ الراقي بمراكش، للفصل بين متنازعين، وهم التونسية الفرنسية ”هاجر أ س“ العاملة في قطاع العقار، والسائق ”منصف حمد س“، اللذين يتهمان البلجيكيينِ ”فانسون كريستيان ف“ و“نعيمة م“ ذات الأصول المغربية بالنصب عليهما.

وبحسب شرطة مراكش، اتصل البلجيكيان بالضحيتين المقيمتين في مراكش عبر البريد الإلكتروني، وطلبا منهما التحضير لعيد ميلاد فخم يخص أحد أمراء بلجيكا، في المدينة المغربية التي يقصدها الكثير من المشاهير، فقامت ”هاجر“ و“منصف“ بدفع الكثير من المصاريف في التحضيرات، كحجز الفنادق ودور الإقامة للضيوف المفترضين، كما خططا لاستئجار سيارات فخمة للمناسبة.

ولم ينكر المتهمينِ التهم المنسوبة إليهما، كما أكدت ”نعيمة“ أنها عملت لفترة في القصر الملكي البلجيكي، ولا تزال تحتفظ ببطاقته المهنية، وتبين أنهما كانا يلجآن للنصب للخروج من أزمتهما المالية.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين ووضعتهما رهن التحقيق، حيث تبين بعد ذلك أن لهما سوابق في الاحتيال بهذه الطريقة، في حين من المقرر أن يحال المتهمان إلى القضاء بالمحكمة الابتدائية في مراكش.