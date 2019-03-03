عراقي يغتصب طفلة بعمر 3 سنوات

اعتقلت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، مغتصب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، في محافظة نينوى شمال العراق، بعد دقائق من ارتكابه الجريمة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي، تلقت ”إرم نيوز“، نسخة منه إن ”مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة، تمكنت من القاء القبض على أحد المجرمين بعد قيامه بجريمة اغتصاب بحق طفلة بريئة تبلغ من العمر 3 سنوات تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها ومعالجتها“.

وأضافت أن ”المجرم يبلغ عمره 39 سنة تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيًا وقضائيًا“، لافتًا إلى أنه ”سيتم إكمال جميع الإجراءات القانونية؛ لإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال أقصى العقوبات بحقه“.

وختمت الداخلية العراقية بيانها أنه ”تم القبض عليه بعد ساعة ونصف من ارتكابه الجريمة في منطقة الفاروق في الجانب الأيمن لمدينة الموصل“.

وانتشرت في العراق، مؤخرًا ظاهرة غريبة على المجتمع العراقي، وهي خطف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيًا، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة المجرمين، والقت القبض على العشرات منهم.

فيما ينتقد المدونون والنشطاء في العراق تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال، لغياب القانون الرادع ضد منفذي جرائم القتل والاغتصاب، مطالبين بإعدام ”المجرم“ في مكان الجريمة نفسه.