تلاميذ بالمغرب يقطعون ”الحشيش“ أثناء الدرس (فيديو)‎‎

انتشر على مواقع التواصل في المغرب، فيديو مصور داخل أحد الفصول الدراسية يقوم خلاله تلاميذ بتقطيع عشبة ”الكيف“ المخدرة التي تتحول إلى حشيش، فيما تشرح الأستاذة الدرس على السبورة.

ويظهر الفيديو، تلميذين أحدهما يمسك بسنبلة ”الكيف“ بينما يقوم الآخر بتقطيعها – أو تقصيصها كما يقال في المغرب – على لوح مخصص لذلك، وباستعمال سكين متوسط الحجم كل ذلك بزهو وسعادة أمام عدسة هاتف صديق ثالث لهما، كما يبدو.

ويعكس الفيديو المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع التعليم بالمغرب، خصوصًا بعد غزو المخدرات بكل أنواعها للمؤسسات التعليمية.

وقد استنكر النشطاء ما ورد في الفيديو، وطالبوا بمعاقبة التلاميذ الذين لم يحترموا تواجدهم في الفصل الدراسي.