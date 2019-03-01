طفل مصري خرج للعب في الشارع فعثروا على جثته بصندوق قمامة

في صدمة لأسرة مصرية بعد قرابة 5 ساعات من اختفاء طفلها الذي خرج للعب في الشارع، عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على جثة طفل لم يتجاوز عمره 7 سنوات داخل ”برميل“ مخصص لإلقاء القمامة.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية يفيد وجود جسد طفل داخل الصندوق، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل عبارة عن جثة هامدة، كما تبين أن أسرته تبحث عنه منذ أكثر من 5 ساعات قبل العثور على جثته، حيث تقيم في نفس دائرة العثور عليه في منطقة ساقية مكي بمحافظة الجيزة، وتبحث عنه منذ ساعات، عقب خروجه للعب بالشوارع المجاورة.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود طعنات في جسد الطفل، وسط ترجيحات بتعرض الطفل للخنق، الأمر الذي يرجح وجود شبهة جنائية في الحادث.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل البلاغ، حيث قررت النيابة العامة إحالة جثة الطفل للطب الشرعي، وتكليف رجال الأمن بكشف غموض الحادث، حيث يتم تفريغ كاميرات المحلات المجاورة والمواجهة لصندوق القمامة للوصول إلى هوية المتهم.