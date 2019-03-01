لصوص يستخدمون حفارًا لسرقة ماكينة صراف آلي (فيديو)

كشف فيديو نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لحظة استخدام مجموعة من اللصوص حفارًا لاقتلاع ماكينة صراف آلي من مكانها في الحائط، وسرقة 89 ألف جنيه إسترليني.

واستخدم اللصوص حفارًا مسروقًا لاقتلاع ماكينة صراف آلي من جدار متجر ”Co-Op“، تاركين الركام متناثرًا في الشارع، بالإضافة لفجوة كبيرة في جانب المتجر.

وفي الفيديو يمكن رؤية موريس روجرز (28 عامًا) مع 4 لصوص آخرين، وهم يقومون بتحميل جهاز الصراف الآلي على شاحنة صغيرة قبل الانفصال والفرار من مسرح الجريمة.

وعثرت السلطات البريطانية على الحفار المسروق مهجورًا خارج المتجر في مدينة ”سانت آيفز“ الويلزية، بعد أن هرب اللصوص في سيارتين مختلفتين.

وبالطبع تتبعت الشرطة العصابة وعثرت على الشاحنة على بعد 22 ميلًا في مدينة ”وينتورث“ واستعادت المال، ولكن سائق الشاحنة وبقية اللصوص تمكنوا من الفرار أثناء استسلام روجرز.

واعترف روجرز بالسرقة، ومن المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لحوالي 3 سنوات على الأقل.

من جانبه، قال الضابط نيل باتريك: ”تسبب روجرز في حدوث أضرار كبيرة في المتجر خلال السرقة، ولكن لحسن الحظ تم استرداد النقود ولن تقع في أيدي المجرمين“، مشيرًا إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن بقية اللصوص.