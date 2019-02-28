تأجيل النظر في قضية ”مقهى لاكريم“ بالمغرب

أجلت محكمة الاستئناف في مراكش في المغرب النظر في قضية إطلاق النار على رواد مقهى، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، إلى الخامس من شهر مارس/آذار المقبل، بناءً على طلب محامين للاطلاع على القضية واستدعاء الشهود.

ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن 17 شخصًا على الأقل متهمين في هذه القضية، من بينهم صاحب المقهى والمتهمان الرئيسيان في الجريمة التي استهدفت 3 ضحايا بمقهى ”لاكريم“، حيث تم توجيه عدة تهم لهم، وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل، وتشكيل عصابة إجرامية، وإضرام النار في حافلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، والاتجار بالمخدرات.

ووقعت الجريمة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث أقدم شخصان وهما مواطنان هولنديان، على متن دراجة نارية، بإطلاق النار في اتجاه المقهى، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.

وتبين أن الدافع وراء الجريمة هو تصفية حسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي، فيما تبين أن للأجنبيين (وهما المتهمان الرئيسيان في القضية) سوابق إجرامية عديدة.