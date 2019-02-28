صدور الحكم بحق ”الأجنبية العارية“ وصديقها في البحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين بالحبس سنتين على أجنبية في العقد الرابع من عمرها ضبطت وهي تسير عارية تمامًا في طريق عام وفي حالة غير طبيعية، حيث تبيّن تعاطيها مواد مخدرة، كما غرمت (398 دولارًا).

وحكمت المحكمة نفسها على المواطن البحريني صديق الأجنبية العارية سنة وغرمته (2,650 دولار) عن تهمة تعاطي المخدرات.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن صديق الأجنبية قال إنه تعرّف عليها منذ شهرين، حيث تعمل مديرة بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا المسكرات، ثم عادت معه إلى منزله وتعاطيا فيه الحشيش ومارسا الجنس، ثم دخلت الحمام لكنها خرجت منه عارية تمامًا وكانت تنطق بلغة غير مفهومة.

وأضاف أنه اعتقد في تلك اللحظة أن الجنّ تلبّسها، ثم رفضت ارتداء ملابسها وخرجت من الشقة، فشاهدتها عمته التي حاولت وضع رداء على جسدها، إلا أنها أصرّت على الخروج عارية، فلحقها صديقها، وأركبها السيارة ووضع عليها رداء عمته.

وتابع المتهم أن صديقته كانت تهدأ قليلًا ثم تعاود الهلوسة بلغة غير مفهومة، وفجأة قفزت من نافذة السيارة في الطريق العام ولم يتمكن من اللحاق بها بسبب الازدحام، وبعد ذلك علم بوجودها عند تقاطع ”سلماباد“ وأنه قُبض عليها.

وكان مقطع فيديو متداول في نوفمبر/تشرين الثاني قد وثّق قيام المتهمة بالسير عارية على طريق عام في العاصمة البحرينية المنامة، فيما حضر رجال الأمن الذين ألقوا القبض عليها.