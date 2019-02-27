لصوص حفروا نفقًا لسرقة متجر هواتف.. فكانت الصدمة (صور)

حفر لصوص ما يُشبه النفق لسرقة محل للهواتف المحمولة، لكنهم تمكنوا من سرقة راديو مستعمل فقط.

واقتحم اللصوص أحد متاجر أجهزة السمع بمدينة ورسستر البريطانية ثم قاموا بعمل فجوة كبيرة عرضها 3 أقدام في الجدار الداخلي للوصول إلى متجر EE للهواتف المحمولة المجاور له، ومع ذلك فرّوا من المكان صفر اليدين.

وترك اللصوص بضائع المحل دون مساس ولم يسرقوا سوى راديو بقيمة 150 جنيهًا إسترلينيًا وبطاريتين وشاحن تركه عمال البناء.

وكان عمال البناء يقومون بتجديد متجر Amplifon لأجهزة السمع عندما دخله اللصوص في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين.

واستخدم اللصوص مطرقة وجهازًا لحفر الجدار من أجل الوصول إلى متجر EE المجاور، وتركوا وراءهم فجوة كبيرة في الجدار.

وقال أحد عمال البناء: ”لقد ذهبوا يوم السبت إلى المكان ولكننا أعدنا كل شيء إلى طبيعته“.

وأضاف: ”لقد تركوا جميع أدوات العمل الخاصة بنا، لذا يبدو أنهم لصوص طيبون“.

وتجري الشرطة تحقيقات في عملية الاقتحام وحذرت الشركات من التأكد من أن متاجرها ومكاتبها آمنة.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”يعمل المحققون وضباط شرطة مركز المدينة على تحديد هوية المجرمين وتقديمهم للعدالة“.