حقيبة الأم تتسبب بسجن ابنتها وابنة عمتها 10 سنوات بالإمارات

قضت جنايات دبي في دولة الإمارات بسجن امرأة أفريقية وابنة عمتها 10 سنوات وتغريمهما 50 ألف درهم (13,700 دولار) والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك في قضية تهريب مخدرات.

وكان مفتشو جمارك مطار دبي قد عثروا مع ابنة العم على 5 كيلوغرامات من الماريغوانا، أرسلتها والدة المتهمة الأولى لها مع ابنة العم.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهمة الأولى أقرت أنها طلبت من أمها إرسال مخدرات لها فأخفتها الأم داخل حقيبة تحملها ابنة عمتها أثناء قدومها إلى دبي، لكن مفتشي الجمارك لاحظوا كثافة غير اعتيادية في الحقائب، وبفحصها تبين أنها تحوي مخدرات.

بدورها، قالت مفتشة بجمارك دبي في التحقيقات، إنها اشتبهت في المسافرة فبحثت بحقيبتها ووجدت كيسًا من الدقيق داخل الحقيبة وتم إخفاء مخدرات بداخله، وحين واجهتها بذلك ذكرت أنها تعتزم تسليمها إلى قريبتها المقيمة في دبي، مبينة أن والدة الأخيرة طلبت منها ذلك.

وأضافت المفتشة أنه تمت إحالة المسافرة (ابنة العم) إلى مكافحة المخدرات التي ضبطت المتهمة (الابنة) في القضية أيضًا، والتي كانت تنتظر قريبتها خارج المطار.

ونفت ابنة العم معرفتها بمحتوى الحقيبة، مؤكدة أنها لم تشك إطلاقًا في نوايا الأم وابنتها بأنهما خططتا لتوريطها في حمل وحيازة مخدرات، كما أنكرت الابنة التخطيط لعملية تهريب المخدرات. فيما قضت المحكمة بإدانتهما وبسجنهما 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد.