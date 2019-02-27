كويتية تسلم ابنها بنفسها للشرطة لإنقاذه من ”المخدرات“

سلمت مواطنة في دولة الكويت ابنها وصديقته بنفسها لمركز الشرطة، بعد أن عجزت عن إنقاذه من إدمانه المخدرات.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلي، فإن رجال الأمن ألقوا القبض على الشاب وصديقته الخليجية أثناء تعاطيهما، وعثر بحوزتهما على شبو وأدوات التعاطي.

وفي التفاصيل، فإن مواطنة -ولخشيتها أن تخسر ابنها- اتصلت بعمليات الداخلية، وأبلغتهم أن ابنها ضحية المخدرات، وأنه داخل إحدى الشقق التي اتخذها مع صديقة له تشاركه إدمانه، مطالبة رجال الأمن بإنقاذ ابنها من الإدمان.

وتوجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ، ورافقتهما المواطنة المبلغة إلى حيث ابنها وصديقته، وسمحت لهم بدخول الشقة لضبطهما، حيث عثروا عليه مع صديقته الخليجية بحالة تعاط، وحولهما كمية من الشبو وأدوات التعاطي، وتمت إحالتهما مع المضبوطات إلى مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.