تغريدة جديدة ستكلف مؤسس تيسلا ملايين الدولارات

يقف الملياردير الكندي إيلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا، موقفًا حرجًا بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ في العشرين من فبراير الجاري، والتي زعم فيها أن شركته ستنتج نصف مليون سيارة هذا العام، وهو ما اعتبرته هيئة تأمين التداول في البورصة الأمريكية قولًا مضللًا للمستثمرين.

وأشارت هيئة ”SEC“ إلى أن تغريدة ”ماسك“ تعتبر خرقًا صريحًا لشروط التسوية التي أجرتها معه العام الماضي، بعد مشكلة حول تغريدة مماثلة، إذ إن مؤسس تيسلا لم يقم باستشارة الشؤون القانونية بخصوص مدى صحة وقانونية تغريدته قبل نشرها، وهو ما أكده القطاع القانوني في تيسلا.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019