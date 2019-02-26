لشراء المخدرات.. 4 طلاب مصريين يقتلون زميلهم طعناً لفشله في سرقة والدته

لقي فتى مصري في المرحلة الإعدادية، لم يتجاوز عمره 13عاماً، مصرعه طعناً على يد زملائه المدمنين، بعد مشادات كلامية، وتعنيفه لفشله في سرقة والدته لشراء مخدر البانغو.

وورد لقسم شرطة ”ميت غمر“ بمحافظة الدقهلية بلاغ بالعثور على جثة طالب في منطقة بعيدة عن الاحياء السكنية، حيث تبين أن الجثة بها طعنات، ما أكد وجود شبهة جنائية، حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمسرح الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص والتحريات، وسماع أقوال المقربين، تبين أن المجني عليه تربطه علاقة وطيدة ببعض رفقاء السوء، الأمر الذي وضع الشبهات حول إمكانية قيامهم بقتله.

وبعد التأكد من المعلومات، تم القبض على 4 من زملائه المقربين، حيث أكدوا عدم رؤيتهم للمجني عليه خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي نفوا فيه أية علاقة لهم بشأن الواقعة، إلا أنهم اعترفوا أمام رجال الأمن بارتكابهم لجريمة القتل بعد تضييق الخناق عليهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات عن رؤيتهم بصحبته من قبل شهود عيان قبل ساعات من العثور على الجثة.

واعترف المتهمون الأربعة بأنهم طلبوا من المجني عليه سرقة مبلغ مالي من والدته لشراء مخدر البانجو، لكنه فشل بعدما ضبطته والدته ونهرته، فعاد اليهم دون أموال، الأمر الذي تطور إلى تعنيفه، ونشوب خلاف بينهم، حتى قاموا بطعنه بسكين عدة طعنات حتى فارق الحياة، وفروا هاربين.

وقررت النيابة العامة إحالة جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بشأن الوفاة، وحبس المتهمين في سجن الأحداث كونه لم تتجاوز أعمارهم 16عاماً.