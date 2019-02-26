الإمارات.. وشاية كاذبة تقود رجلًا للإعدام

تسببت وشاية كاذبة بوصول عامل آسيوي الجنسية في دولة الإمارات إلى منصة الإعدام، وذلك بعد أن دفعته لقتل زميل له.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن المتهم والبالغ من العمر 30 عامًا حضر إلى الإمارات قبل ارتكابه جريمته بـ6 أشهر للعمل في شركة كبرى في إمارة عجمان، لكن وشاية كاذبة من زملاء المسكن دفعته إلى قتل زميله في العمل من جنسيته نفسها، بعدما أعد خطة لذلك، فيما صدر بحقه حكم بالإعدام.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه حضر للإمارات في فبراير/شباط 2017 للعمل في إحدى الشركات في مجال الحفريات، وسكن في مسكن عمال الشركة بعجمان، وكان يقيم معه 7 من عمال الشركة، وكانت أحواله في العمل جيدة ولا توجد بينه وبين أي شخص عداوة أو مشكلات، وكان يعمل برفقة المجني عليه وهو من جنسيته ذاتها.

وأضاف أنه وقبل الواقعة بيومين، استيقظ فجرًا وشعر أنه في حالة غير طبيعية وذهب إلى الحمام، وعند رجوعه للغرفة سمع زملاءه في السكن يتحدثون بأن المجني عليه وضع له منوّمًا في طعام العشاء، ثم اعتدى عليه ومارس أفعالًا منافية للأخلاق معه، وعندما سمع هو الحديث غضب وخطط لقتل زميله انتقامًا منه.

وذهب الجاني في اليوم التالي إلى بقالة واشترى منها سكينًا ووضعه في حقيبته، وبعدها استدرج المجني عليه خارج السكن، وطلب منه الخروج والتنزه سوية، وعند وصولهما إلى منطقة بعيدة عن الأعين أخرج الجاني السكين وطعنه من الخلف بضع طعنات قاتلة، بعد أن عاتبه على فعلته، ولم يصدق إنكار المجني عليه، ثم استمر بطعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأثبت التقرير الطبي صحة وسلامة المتهم من أي إصابات تشير إلى عملية اعتداء جنسي عليه، وأن ما زعمه بحق ضحيته مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة.