صينية تنتقم من زوجها وعشيقته بتقيدهما عاريين في شجرة بالشارع (فيديو)

انتقمت سيدة صينية من زوجها الخائن شر انتقام، عندما قيدته هو وعشيقته عاريين في شجرة وسط الشارع لتذلهما.

فبحسب الصحيفة البريطانية ”ميرور“، ضبطت الزوجة الغاضبة زوجها الخائن مع عشيقته قبل أن تجبرهما على التجرد من ملابسهما والسير عاريين في الشارع.

واستعانت الزوجة بعائلتها لتقييد زوجها وعشيقته بالحبل في شجرة في الشارع، وتركت العشيقة نصف عارية تحاول ستر صدرها بيديها.

المارة تجمعوا حول الزوجين لمشاهدة ما يحدث في منطقة ”مينغيان“ بمقاطعة ”قويتشو“ في الصين، وبدأوا الضحك والسخرية من الرجل وعشيقته قبل وصول الشرطة التي كانت أكثر اهتمامًا بالسيطرة على الحشد من مساعدة الثنائي على الخروج من مأزقهما.