21 مليون دولار تعويض لأمريكي سُجن بالخطأ 40 عامًا

حصل رجل أمريكي على 21 مليون دولار تعويضًا عن نحو 4 عقود قضاها خلف القضبان جراء إدانته بالخطأ في جريمة قتل.

وذكرت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، الأحد، أن السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا قررت الإفراج عن كريغ كولي (71 عامًا) بعدما قضى 39 عامًا في السجن لإدانته بالخطأ في قتل امرأة وطفلها عام 1978.

وأضافت أن ”ذلك جاء بعد عملية تحقيقات مطولة ثبت خلالها من خلال عينات الحمض النووي المأخوذة منه أنه ليس من ارتكب الجريمة“، لافتة إلى أن ”كولي كان على علاقة عاطفية بالمرأة المقتولة، وجرت إدانته بناء على شهادة جيران الضحية بأن الرجل كان في منزلها وقت وقوع الجريمة“.

وأصدرت السلطات حينها حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقه، إلا أن كولي طعن عبر محاميه على ذلك الحكم عام 1989، واستغرقت إجراءات التقاضي منذ ذلك الوقت حتى ثبتت براءته.

وخلصت السلطات إلى أن عينات الحمض النووي المأخوذة منه لم تُشِر إلى وجوده في مسرح الجريمة.