عملية ابتزاز شاب خليجي في دبي تنتهي بمأساة

قضت محكمة الجنايات بدبي في دولة الإمارات بحبس امرأة عامين والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، لإدانتها بتهم السرقة بالإكراه واحتجاز شخص وتهديده بانتهاك خصوصيته، فيما لقيت الأخرى حتفها بعد أن سقطت من الطابق الـ11.

وفي تفاصيل الواقعة، بحسب ”الإمارات اليوم“، كشف شاب خليجي عن تعرضه للاستدراج والسرقة بالإكراه والتصوير عاريًا والابتزاز من قبل امرأتين، مبينًا أنه حاول الدفاع عن نفسه بعد أن شعر بتعرضه للإذلال، فأغلق الشقة وواجه إحداهما، التي حاولت الهرب من الشرفة فسقطت من الطابق الـ11 وماتت على الفور، فيما قبضت الشرطة على الأخرى وتمت إدانتها.

وكان الخليجي قد تواصل مع امرأة تعرض خدمات التدليك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وحددت له عنوان شقة بإحدى العمارات.

ولكن، حين دخل المجني عليه الشقة تعرض لهجوم مباغت من قبل امرأتين، تمكنتا من شل حركته وتقييده ثم نزع ملابسه، والتقطت إحداهما صورًا مخلة له مع الأخرى، ثم هددتاه بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يذعن لهما ويعطيهما ما بحوزته من مال، فدفع لهما 1500 درهم (411 دولارًا).

وتمكن المجني عليه من تحرير نفسه وحاول الهرب، إلا أن إحداهما اعترضت طريقه فدفعها جانبًا، فيما فرت الأخرى فأغلق الباب المؤدي إلى الخروج ونزع المفتاح، وواجهها مؤكدًا لها أنه سيبلغ الشرطة، فخافت المرأة وحاولت الهروب من الشرفة فسقطت من الطابق الـ11.

وقال شاهد يسكن في بناية قريبة من موقع الحادثة إنه استيقظ من نومه على صوت ارتطام عنيف بالأرض، فنظر من الشرفة فوجد جثة امرأة ذات ملامح إفريقية على الأرض، فأبلغ حراس الأمن الذين أبلغوا الشرطة.

وحاولت المتهمة الثانية التسلل والفرار من البناية، لكن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها، ومن ثم إحالتها للمحكمة وإدانتها.