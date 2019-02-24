امرأة تبلغ الشرطة عن تاجر مخدرات لسبب طريف

أبلغت سيدة مدمنة على الممنوعات الشرطة عن تاجر مخدرات بسبب غشه لها؛ بإعطائها سكرًا بدلًا من الكوكايين، في واقعة غريبة ونادرة الحدوث.

وفوجئت شرطة ”كريغافون“، بأيرلندا الشمالية، بورود اتصال من امرأة تبلغ فيه عن تاجر مخدرات باع لها السكر البني بدلًا من الكوكايين.

وقالت لضباط شرطة ”كريغافون“ إنها دفعت 200 جنيه إسترليني في تلك الصفقة، ولم تتخيل أنها تعرضت ”للخداع“.

وكتبت الشرطة عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”لقد قلتها من قبل وأكررها الآن، تجار المخدرات لا يهتمون بشيء آخر سوى جيوبهم“، مشيرة إلى أن تجار المخدرات أناس غير شريفين فكيف للناس الشكوى من غشهم“.