سجن نقيب صيادلة مصر السابق 3 سنوات

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الأحد، نقيب الصيادلة المعزول محيي عبيد و5 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 500 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي، كما أمرت بوضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

وأمرت نيابة وسط القاهرة بحبس نقيب الصيادلة، فى وقت سابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات إثر اتهامه بالاعتداء على صيدلي وضربه، على خلفية النزاع على مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قبل وقت سابق، بقبول الدعاوى المقامة من يحيى زكي عبداللطيف، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف محيي عبيد عن عمله نقيبًا للصيادلة.