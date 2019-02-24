ضبط عصابة سرقت محل مجوهرات بمصر (فيديو)

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على المسلحين الذين نفذوا عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في منطقة حدائق الأهرام.

وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة لـ ”إرم نيوز“ إن التعاون بين قطاع الأمن العام والمباحث نجح في تحديد خط سير اللصوص، وتمت مداهمة مكان اختبائهم بمنطقة عين شمس شرقي القاهرة.

وكان 4 ملثمين مدججين بالسلاح اقتحموا محل مجوهرات في مصر، بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، التقط من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، وأظهر اقتحام الملثمين وإطلاقهم النار على صاحب المحل.

وقام الملثمون بعد ذلك بجمع كل المجوهرات الموجودة في المحل، ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة خاصة، وفق شهود عيان من موقع الحادثة.