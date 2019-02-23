قتلة الجندي السعودي ”ممدوح“ يسلمون أنفسهم‎‎

قالت الشرطة السعودية في منطقة عسير، إن المتورطين في جريمة مقتـل الجندي بإدارة مكافحة المخدرات ”ممدوح آل حميدان“ بادروا بتسليم أنفسهم، وذلك ”بعد تضييق الخناق عليهم من قِبل قوات الأمن“.

وأعلن المتحدث باسم شرطة عسير، بأن الجندي آل حميدان، قتل عقب إطلاق النار عليه، خلال تأدية مهامه ضمن فرقة مكافحة مخدرات في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير.

وتمكنت قوات الأمن، وفق ما نقله موقع ”أخبار 24“ المحلي، من تعقب مرتكبي جريمة مقتل الجندي، وتحديد هوية الجناة، حيث كشفت التحقيقات بأن المتورطين في الحادثة 3 مواطنين سعوديين في العقد الثالث من العمر.

ووفق الموقع، فإن المتورطين بادروا بتسليم أنفسهم عقب تضييق الخناق عليهم، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.