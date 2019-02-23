مصر.. حارس عقار فشل في اغتصاب طالبة فقتلها

كشفت أجهزة الأمن المصرية لغز العثور على جثة طالبة ملفوفة داخل ”جوال“، بطريق المريوطية في منطقة الهرم بالقاهرة، وتبين أن حارس العقار محل سكن الضحية حاول التعدي عليها جنسيًا، ولدى مقاومتها كتم أنفاسها بـ“إيشارب“ وارتطم رأسها بالحائط لتسقط قتيلة.

وأشارت التحريات إلى أنّ ”الجاني قام بلف الجثة داخل كيس مشمع ووضعها داخل جوال وألقاها بمكان العثور عليها، وتمكنت قوة من المباحث من القبض على المتهم“.

وتعود أحداث الواقعة عندما عثر الأهالي على جثة طالبة داخل ”جوال“ ملقاة بطريق المريوطية، تبلغ من العمر 16 عامًا، في زي مدرسي ”ملفوفة بكيس مشمع“ تجاه منطقة منشأة القناطر.