مصرية خلال دعوى خُلع: زوجي يطعمنا لحم حمير

أقامت مصرية دعوى خُلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة، بسبب بخله الشديد، وحرمان أولاده من العيش بآدمية، حتى أنه أصبح يشتري ”لحم حمير“ من جزارين معروفين بهذه السمعة السيئة لتوفير النفقات.

وتقول الزوجة (ر.أ.أ) في الدعوى إنها قضت مع زوجها 13 عامًا تعرضت فيها للضرب والإهانة، ورغم وظيفته المرموقة في إحدى الشركات الخاصة وراتبه الذي يتعدى 10 آلاف جنيه (نحو 500 دولار)، إلا أنه كان بخيلًا عليهم، وحرمها وأولادها طوال هذه المدة من العيش بآدمية.

وأكدت الزوجة في دعواها أنه كان يعتدي عليها بالضرب بالحزام، والكي بالنار، إذا اعترضت عليه، وكان يتركها بالأيام تعيش على الجبنة في حين يكتنز أمواله، حتى أن والدته كانت تشكو منه بسبب مكوثهم لديها طوال الوقت حتى يوفر المال.

وتابعت:“تحمّلت معه متاعب الحياة، والعنف الأسري، من أجل أطفالي الثلاثة، ولكن كانت الصدمة حينما اكتشفت أنه يشتري لنا مأكولات فاسدة لا يصح تناولها توفيرًا للنفقات، وحتى اللحوم التي كان يشتريها كل فترة كانت من بائعة غير موثوق بها، ومعروف عنها أنها تبيع لحوم حمير، وكان يتباهى بذلك أمام الجميع لقدرته على توفير النفقات“.

وأكملت الزوجة:“رغم أن أطفالي كانوا يعانون من المرض بسبب إهماله، كان يرفض منحي المال للذهاب بهم للطبيب، ولذلك قررت الانفصال عنه“.

وبحسب آخر إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن أكثر من 4 ملايين دعوى قضائية، تنظرها المحاكم سنويًا، 60% منها ما يتعلق بقضايا الخلع لأسباب تتمثل بعدم قدرة الزوج على تلبية مطالب أسرته، وتعاطي المخدرات، وعدم التوافق الجنسي، والمشاكل الأسرية، والخيانة وغيرها.