هرّبت ”الكبتاجون“ ببنطلون جينز.. الحكم على سعودية بالسجن والجلد

قضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في السعودية بالمصادقة على حكم لمحكمة الدمام، بسجن سيدة 15 عامًا، و500 جلدة مفرقة على 10 دفعات، كل دفعة بعدد 50 جلدة؛ وذلك لقاء قيامها بتهريب 20 ألف حبة كبتاجون مخدرة عبر منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، اعترفت المواطنة السعودية – وهي في العقد الثالث من العمر – أمام القضاة بتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بعد ابتزازها من شخص يقيم في دولة الكويت بنشر صورها إذا لم ترضخ لمطالبه بتهريب كمية الحبوب المخدرة عبر بنطلون جينز ترتديه أثناء مرورها بالعاملات في المنفذ الجمركي.

وأقرت المتهمة بأنها ستتقاضى مبلغ 30 ألف ریال إذا نجحت في تهريب الكمية. وكانت المحكمة رفضت طلب المدعي العام الذي طالب بحد الحرابة على المدعى عليها؛ وذلك لعدم تحقق ما يعتبر من شروط الحرابة بالقضية، وحكم عليها بالحد الأدنى بقضية التهريب، وهو السجن لمدة 15 عامًا والمنع من السفر لمدة مماثلة.