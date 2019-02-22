القضاء يؤجل محاكمة سيدة الأعمال المغربية هند العشابي

أجلت محكمة في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء يوم الجمعة، جلسة محاكمة سيدة الأعمال المغربية هند العشابي، المتهمة بإصدار شيك دون رصيد إلى الثامن من شهر آذار/مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمة، والذي التمس مهلة لإعداد الدفاع.

وتتابع العشابي مالكة مجموعة ”داليا“، بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 42 مليون درهم، بناءً على شكاية قدمها زوجها.

وكانت ”العشابي“ قد سلّمت مجموعة من الشيكات دون رصيد، من بينها ”شيك“ سلمته على بياض العام 2016، لزوجها المغربي، ووالد بناتها، كريم البناني، باسم مجموعتها ”داليا“.

وعقب ذلك عمدت هند العشابي المرأة المثيرة للجدل، بعد اعتقالها، إلى تقديم شكاية تتهم فيها زوجها بالنصب، وخيانة الأمانة، بحسب ما أوضحه محاميها، رضوان الرامي خلال تصريحات صحفية.

وهذه هي المرة الثانية، التي تحتل فيها ”العشابي“ واجهة الأحداث القضائية في المملكة.

وسبق لهند العشابي أن قضت سنتين خلف القضبان، بسبب الشكاية التي تقدم بها زوجها الأول، سفير الكويت في إيطاليا، يتهمها فيها بالخيانة، والجمع بين رجلين، واستغلال سيارة السفارة، قبل أن تعانق الحرية شهر أغسطس الماضي.