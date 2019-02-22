14 عامًا من السجن لرجل أمن إسباني قتل مهاجرًا مغربيًا

أصدرت المحكمة العليا في مدريد حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا، بحق أحد عناصر الحرس المدني، بتهمة ”القيادة المتهورة“ و“القتل العمد“ لمهاجر مغربي بواسطة سلاحه الوظيفي، خارج ساعات العمل.

وتكون المحكمة العليا بذلك قد أيدت الحكم الصادر بحق أنخيل لويس من طرف محكمة الاستئناف في إسبانيا، مع تقليص المدة من 16 إلى 14 عامًا.

وتعود وقائع الجريمة إلى أواخر شهر أبريل/ نيسان 2016، على الطريق (آ 3) في بلدية (فوينتيدوينيا دي طاخو)، حيث كان المتهم البالغ من العمر 31 عامًا يقود سيارة من نوع ”320BMW ”، أجبرت عربة المتوفى يونس السليماني على الانحراف عن مسارها والاصطدام بها فيما بعد.

واعترف الجاني أنه ترجل منها وأفرغ مسدسه في جسد الضحية الذي كان ملقى على بطنه وملطخًا بالدماء، وعندما اقترب منه واكتشف أنه لا يزال على قيد الحياة أطلق الرصاصة رقم 13 في رأسه، ثم انتظر وصول رجال الأمن.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجن المتهم 21 عامًا، مع دفعه تعويضًا قدره 145 ألف يورو لأرملة الضحية وأطفاله المقيمين في مدريد، خصوصًا أنه استعمل سلاحه الوظيفي وهو في إجازة مرضية.

لكن هيئة المحلفين كانت قد أوضحت أنها أخذت بعين الاعتبار الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المتهم واعتبرتها ظرفًا مخففًا.