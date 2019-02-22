3 مصريين يعذبون شابًا بالنار حتى الموت لهذا السبب

أقدم 3 مصريين على قتل شاب لم يتجاوز من العمر 17 عامًا، لشكهم بسرقته دراجة نارية لأحد المتهمين، ثم إلقاء جثته في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة المحلة في محافظة الغربية من المستشفى الحكومي، يفيد بوصول جثة شاب عبر أحد المواطنين، وعليه آثار تعذيب وحروق كثيرة، الأمر الذي يعني وجود شبهة جنائية حول الحادثة.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمعاينة الجثة، حيث تبين وجود بلاغ بتغيّب الشاب منذ أيام عن طريق والده في محضر رسمي، ليتم تعرف الأب على نجله، والعثور عليه جثة هامدة، لتبدأ عملية البحث عن المتهمين.

وبعد ساعات من التحريات السرية وجمع المعلومات، تبين أن 3 أشخاص استدرجوه لمنطقة بعيدة عن الكتلة السكانية، واتهموه بسرقة دراجة نارية، كونه يعمل بصيانة الدراجات النارية، وإجباره على الاعتراف بسرقتها.

وتبين أن المتهمين الثلاثة قاموا بتكبيل المجني عليه بالحبال ثم أضرموا نيرانًا ووضعوا الشاب بها، خاصة قدميه اللتين تفحَّمتا من كثرة تعرضهما للحرق، ثم قاموا بتعذيبه بطريقة بشعة حتى لقي مصرعه، وبعد تأكدهم من وفاته تخلصوا من الجثة بإلقائها في منطقة بعيدة عن السكان.

وقررت النيابة العامة إحالة جثة المجني عليه للطب الشرعي لإعداد تقرير طبي مفصل بشأنها قبل التصريح بالدفن، وحبس متهمين على ذمة القضية، وتكليف الأمن بضبط وإحضار المتهم الثالث حيث لايزال هاربًا.