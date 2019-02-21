رجل يسرق ”رُكَب“ الموتى من مقابرهم بزعم ”الحماية الروحية“ (صور وفيديو)

ينفذ مُعالج روحاني في الفلبين، غارات مستمرة على المقابر، وسرقة ركب جثث الموتى المُتوفين حديثًا، مُدعيًا أنها مُباركة، وتعمل مثل ”الملائكة الحارسة“، حيث تمنح ”الحماية الروحية“ من الإصابة بالشر، وبمثابة رادعٍ من أي هجوم وحتى إطلاق نار، وفق مزاعمه.

واعترف انجليتو اوريتا، نقلًا عن صحيفة ”مترو“ البريطانية، بسرقته مع أتباعه ”ركب جثث“ من المقابر العامة، دون معرفتهم لمن تنتمي.

وشرح اوريتا (55 عامًا)، أنه يستخرج العظم المتحرك في رأس الركبة من الأموات باستخدام مشرط، ثم ينقعها في زيت جوز الهند لعدة أيام لإزالة الجلد، بالتزامن مع تقديمهم طقوس عبادة لأرواح أصحابها. وعند جفافها ينثرها في جميع أنحاء منزله، أو يرتديها مثل قلادة تمائم الحظ.