بينهم امرأة.. أحكام قاسية ضد 6 مصريين قاموا بتسهيل أعمال ”فاضحة“

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكمًا بالمؤبد ضد 6 متهمين في قضية آداب وتسهيل أعمال الدعارة، وقضت بالحبس عامًا ضد 20 متهمًا آخرين، فيما اعتبر حكمًا تاريخيًا لم تشهده أروقة المحاكم المصرية في مثل هذه القضايا.

وجاء حكم محكمة جنح قصر النيل ضد 6 متهمين، بينهم سيدة في منتصف العقد السابع من العمر، و5 رجال يعملون على معاونتها، وحراستها، وتأمين الملهى الليلي المملوك للسيدة في وسط القاهرة، إلى جانب الحبس عامًا لـ19 فتاة أخرى؛ بتهمة المشاركة في الأعمال المنافية، وجلب الرجال والساقطات لممارسة الأعمال المنافية، وتناول المخدرات.

وتعود تفاصيل القضية ببلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، بشأن قيام قوادة ”65 عامًا“ بمساعدة آخرين بإدارة ملهى ليلي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، للأعمال المنافية للآداب وتقديم النسوة الساقطات للرجال بمقابل مادي ودون تمييز.

وبجمع المعلومات، وضبط المتهمين، تبين أن صاحبة الملهى تستعين بـ 5 رجال في إدارة الملهى، إلى جانب 19 فتاة في الترويج للمكان بالأفعال الفاضحة واستدراج الرجال وراغبي المتعة الحرام، وبفحص الأحكام الصادرة ضد المتهمين جميعًا، تبين أنهم هاربون من 37 حكمًا، وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم للمحاكمة، وصولًا إلى الحكم السابق.