المؤبد لمصري اغتصب ابنته المعاقة ذهنيًا وأنجب منها سفاحًا

عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس، مواطنًا يعمل كهربائيًا، بالسجن المؤبد؛ بعد إدانته باغتصاب ابنته المعاقة ذهنيًا ومحاولة التخلص من رضيعها الذي حملت به سفاحًا، في مكان لتجمع القمامة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وترجع أحداث القضية، عندما تلقى قسم شرطة حلوان غرب القاهرة، بلاغًا من مواطن أفاد فيه بضبطه عاملًا أثناء إلقائه لفافة من القماش، في صندوق قمامة، وتبين أن بداخلها طفلًا رضيعًا.

وانتقل فريق من رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المتهم يدعى ”رمضان. ع“، 31 سنة، كهربائي، ادعى أن ابنته المعاقة ذهنيًا هي التي ألقت بالطفل في صندوق القمامة، وأنها متزوجة من شخص خارج البلاد.

ولكن التحريات والتحقيقات كذبت رواية المتهم، وأكدت معاشرته لابنته معاشرة الأزواج مستغلًا إعاقتها الذهنية، وأنجب منها طفلًا سفاحًا، وحاول التخلص منه بعد ولادته بإلقائه في صندوق القمامة.

أمرت النيابة بحبس المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات، التي قضت بالسجن المؤبد عليه.