مصر.. متعطل عن العمل يغتصب طفلة جيرانه المريضة بالسكر

تجرد مصري من مشاعر الإنسانية، وأقدم على اغتصاب طفلة مريضة بالسكر عمرها 10 سنوات، بعد استدراجها إلى داخل شقته بمنطقة النهضة، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقى قسم شرطة النهضة بلاغًا من الأهالي بتعرض طفلة تدعى ”فرحة“ للاغتصاب على يد جارها، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الواقعة.

وبسؤال الأهالي، قالت أسرة الطفلة إنها تغيبت عن المنزل لعدة ساعات وبحثوا عنها ووجدوها فاقدة الوعي، وكانوا يعتقدون أنها نوبة إغماء نظرًا لإصابتها بمرض السكر وعدة أمراض أخرى، ولكن، اكتشفوا وجود آثار دماء على جسدها.

وأضافوا في أقوالهم أنها عندما أفاقت أخبرتهم بقيام جارها المتعطل عن العمل باستدراجها واغتصابها بوحشية، حيث فشلت في مقاومته لجسدها الضعيف.

ونجح رجال المباحث في الإيقاع بالمتهم بأحد الأكمنة المعدة لضبطه، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.